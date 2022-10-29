МВД объявило в розыск политика Каца и сооснователя «Диссернета» Заякина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Андрей Заякин

Общественный и политический деятель Максим Кац, а также сооснователь проекта «Диссернет» и журналист «Новой газеты» Андрей Заякин объявлены в уголовный розыск, следует из базы данных МВД РФ. По каким именно статьям они разыскиваются, в ведомстве не уточняется. По данным источника Telegram-канала Varlamov News, Кац стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ.

Заякин Андрей Викторович, 23 февраля 1981 года рождения, разыскивается по статье УК РФ <...> Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ, — указано в базе.

22 июля Кац был внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов. В качестве основания указывались «ведение политической деятельности», а также «финансирование Украиной».

Заякин был задержан полицией в конце августа в Москве. Он проходит по уголовное делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и ему грозит до восьми лет лишения свободы. Согласно материалам дела журналист перевел одну тысячу рублей на счет некоммерческого фонда ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Суд назначил Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома с 20:00 до 8:00 утра и общаться с кем-либо без письменного разрешения следователя, за исключением близких родственников, а также отправлять и получать почту и пользоваться Интернетом.