Политковский высказался о помиловании организатора убийства жены Политковский заявил, что организатор убийства его жены не исправится благодаря СВО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергей Хаджикурбанов, 2013 г

Муж убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской Александр Политковский в разговоре с NEWS.ru предположил, что организатор покушения на его супругу Сергей Хаджикурбанов не исправится благодаря помилованию и досрочному освобождению из-за участия в СВО. Собеседник назвал службу Хаджикурбанова «повышением квалификации».

К этому отношусь плохо. Соцсети полны информации, что получившие помилование люди возвращаются после СВО и опять нарушают закон, ничего не происходит с ними. Для них участие в СВО — не исправление, а повышение квалификации. Дело не в организации убийства Ани, а во всей системе, ее начал Пригожин (связанный с ЧВК «Вагнер» погибший бизнесмен Евгений Пригожин. — NEWS.ru), продолжило Минобороны. Получается, что он сейчас существует как вольнонаемный военный, а не заключенный. Такие люди не меняются, — подытожил Политковский.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Хаджикурбанов досрочно вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации. По его данным, Хаджикурбанов должен был освободиться из мест заключения только в 2034 году. Источники ресурса сообщили, что Хаджикурбанов попал в зону СВО еще в 2022-м, начав службу с должности командира отделения разведки.

До убийства Политковской Хаджикурбанов работал оперативником РУБОП, специализировался на этнических преступных группировках. В 2007 году его задержали по обвинению в организации убийства журналистки. Через два года суд присяжных признал его виновным.

В 2014-м суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Официальный срок заключения истекал в 2034-м году. Сам Хаджикурбанов свою вину отрицал и утверждал, что его оговорил другой соорганизатор убийства Сергей Павлюченков.



Ранее обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Максим Дружинин рассказал, что телеведущего планировали убить из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации. Также он признался, что должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине за убийство Соловьева. Деньги Дружинину должны были заплатить частями: 400 тысяч рублей — до преступления и 600 тысяч — после.