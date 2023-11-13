Несостоявшийся киллер раскрыл, за что хотели убить Владимира Соловьева Обвиняемый Дружинин: Соловьева хотели убить из-за поддержки СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Максим Дружинин

Обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Максим Дружинин рассказал, что телеведущего планировали убить из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости. Признание Дружинин озвучил на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — NEWS.ru.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО, — уточнил обвиняемый.

Ранее уроженец Эстонии Дружинин признался, что должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине за убийство Соловьева. Деньги Дружинину должны были заплатить частями: 400 тысяч рублей — до преступления и 600 тысяч — после.

До суда мужчина признал вину в подготовке убийства с помощью взрывного устройства. Киллер должен был установить взрывчатку либо на личный автомобиль телеведущего, либо на машину нанятого курьера по доставке еды. При этом перед покушением планировался отвлекающий маневр, во время которого предполагалось закидать «коктейлями Молотова» служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы.