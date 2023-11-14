Организатор убийства Анны Политковской отправился в зону СВО Baza: организатор убийства Политковской досрочно вышел из тюрьмы и стал участником СВО

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сергей Хаджикурбанов, обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, в зале заседаний Басманного суда, 2012 год

Организатор убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, Хаджикурбанов должен был освободиться из мест заключения только в 2034 году.

Источники канала сообщили, что Хаджикурбанов попал в зону СВО еще в 2022 году. Свою службу начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона.

Неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи, — добавил источник.

Спустя полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны РФ и получил справку об освобождении от отбывания наказания. Где он сейчас и в какой должности, пока неизвестно.

До убийства Политковской Хаджикурбанов работал оперативником РУБОП, специализировался на этнических преступных группировках. В 2007 году его задержали по обвинению в организации убийства журналистки. Через два года суд присяжных признал его виновным.

В 2014-м суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Официальный срок заключения оканчивался в 2034-м году. Сам Хаджикурбанов свою вину отрицал и утверждал, что его оговорил другой соорганизатор убийства Сергей Павлюченков.



Ранее обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Максим Дружинин рассказал, что телеведущего планировали убить из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации. Также он признался, что должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине за убийство Соловьева. Деньги Дружинину должны были заплатить частями: 400 тысяч рублей — до преступления и 600 тысяч — после.