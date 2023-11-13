Названа сумма, которую обещали заказчики киллеру за убийство Соловьева Несостоявшемуся убийце Соловьева обещали 1 млн рублей и паспорт Украины

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Уроженец Эстонии Максим Дружинин намеревался получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине за убийство тележурналиста Владимира Соловьев, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление прокурора. Во время слушания дела по существу во 2-м Западном окружном военном суде представительница надзорного ведомства подчеркнула, что Дружинин дал в суде противоречивые показания, и огласила его заявления в ходе предварительного следствия.

До покушения [Дружинин] должен был получить 400 тысяч рублей, а еще 600 тысяч — после совершения преступления, — следует из материалов дела.

До суда мужчина признал вину в подготовке убийства с помощью взрывного устройства. Потенциальный киллер должен был установить взрывчатку либо на личный автомобиль телеведущего, либо на машину нанятого курьера по доставке еды. При этом перед покушением планировался отвлекающий маневр, во время которого предполагалось закидать «коктейлями Молотова» служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на Соловьева. Всего к ответственности привлечены восемь граждан России. Один из фигурантов, житель Москвы Василий Стрижаков, отказался признать вину.