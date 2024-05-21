Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета на ношение никаба в России Муфтий Аляутдинов: запрет на никабы вызовет у российских мусульман негодование

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Возможное введение запрета на ношение женщинами никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз, — будет противоречить нормам светского права и Конституции России, поделился мнением с NEWS.ru заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он отметил, что ДУМ РФ готово к диалогу с представителями власти для решения этого вопроса.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации открыт к диалогу и готов обсудить вопросы, связанные с ношением никаба, с представителями власти. Данный вопрос всегда был и остается дискуссионным, — отметил он.

Аляутдинов признал, что среди исламских ученых не сложилось единого мнения относительно ношения никаба: одни относятся к нему нейтрально, другие считают обязательным. При этом он подчеркнул, что никто из них никогда не говорил о нежелательности этого элемента одежды. Кроме того, как указал муфтий, ношение закрытого одеяния женщинами является традицией у многих народов еще до возникновения ислама.

ДУМ РФ не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих, — подчеркнул он.

Тем не менее муфтий выразил опасения в связи с тем, что запрет на ношение никаба встретит непонимание не только у местной мусульманской общественности, но и у мировой. По мнению Аляутдинова, такая мера противоречит Конституции России, которая гарантирует гражданам право на свободу вероисповедания и соблюдение канонов той или иной религии.

Большая вероятность того, что запрет на никаб вызовет у российских мусульман негодование, что, в свою очередь, создаст дополнительные очаги напряженности в обществе, — заключил муфтий.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев ранее заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.