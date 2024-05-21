Российским женщинам могут запретить носить один элемент одежды Глава СПЧ Фадеев предложил ввести в России запрет на никабы

Фото: Claus Bonnerup/Global Look Press

В России следует ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз, заявил «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены, — добавил Фадеев.

Он также упомянул строительство мечетей в России. По словам главы СПЧ, такие инициативы зачастую вызывают недовольство местных жителей, поскольку исходят от трудовых мигрантов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что граждан стран, для которых в России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с жителями других государств, на которые эти преимущества не распространяются. Миграционную политику нужно ужесточить с целью обеспечения безопасности россиян, подчеркнул он.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин резюмировал, что иностранные граждане, приезжающие работать в Россию, должны уважать традиции страны и владеть русским языком. При этом обучение языку должно происходить не в РФ, а на территории стран, откуда они приезжают. Поскольку многие мигранты не знают русский язык и относятся к российским традициям и культуре «понятно как», возникают разного рода проблемы, пояснил политик.