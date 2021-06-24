Волшебный пендель: как мотивировать себя на достижения

Лень — на эту черту характера жалуются большинство клиентов психотерапевтов. Доктора человеческих душ же в свою очередь объясняют, за «лень» многие принимают отсутствие мотивации к достижению целей. Это глубинная установка, которая формируется в детстве. Также она может быть связана с особенностями работы гормональной системы и условиями жизни человека. NEWS.ru спросил у специалистов, как настроить себя на успех и добиться поставленных целей.

Почему всё по боку

Один человек быстро себя мотивирует на результат. Другой месяцами настраивается, чтобы сменить работу, дописать отчёт, сбросить вес. Советский и российский биолог, специалист в области клеточных механизмов памяти и обучения, директор ИВНД РАН Павел Балабан убеждён, что уровень мотивации зависит от гормональной активности конкретного организма. Так у одного индивидуума больше тестостерона (гормон, «отвечающий» за волю к победе, общую активность), а другого — меньше. Этот параметр закладывается с рождения. Но при желании можно «научить» свой мозг работать на результат.

Например, кто-то находится в условиях, где частый грохот, выстрелы. Человек может себя запрограммировать так, что эти шумы будут для него незаметны. Он будет их слышать, но не слушать. Так и в любом деле, можно «настроить» себя так, что любые препоны, ведущие к цели, вы не замечаете. Для мозга они второстепенные Павел Балабан Главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, доктор биологических наук Главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, доктор биологических наук

Мотивация человека является личностной особенностью. Одним она присуща в большей степени, другим — в меньшей, продолжает общественный деятель, предприниматель Юлия Манн. Для того, чтобы выяснить уровень значимости достижения успеха для человека, достаточно задать следующие вопросы: «Почему вы выбрали эту профессию?», «Какие процессы в вашей работе вам больше всего нравятся (назовите три), а какие меньше всего?», «Каковы ваши профессиональные амбиции? Кем вы видите себя через 5 лет?». «На что вы готовы ради достижения цели?».

Психологи выделяют несколько причин отсутствия мотивации на нужные, казалось бы, действия. Пассивность, инертность и отсутствие веры в свои силы могут «заложить» в человеке в детстве родители или педагоги. Если взрослые не поощряли маленького человека за достижения, а за любые промахи наоборот ругали, вырастет личность не способная покорять вершины, об этом в беседе с NEWS.ru рассказала российский психолог и публицист, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. У человека в голове закрепляется установка, что он не достоин хорошего результата, у него ничего не получится. В последующем эта мысль будет мешать ему двигаться вперёд.

Сама атмосфера в коллективе может способствовать «ничегонеделанию». Сложно найти мотивацию сотрудникам некоторых бюджетных организаций, где качество работы не так важно, как факт нахождения на рабочем месте, сообщает Маховская. Иногда для рывка вперёд нужно сменить место службы или ввязаться в новый проект.

Ещё одна причина отсутствия мотивации — слабый тип нервной системы. Когда концентрация внимания от природы у человека слабая, ему трудно сосредоточиться и долго, усердно выполнять работу. В этом случае Ольга Маховская советует усиленные физические тренировки. Они способствуют мозговой активности.

Если человек в семье не занимает лидерскую позицию, ему также бывает сложно себя мотивировать на успех, назвала в беседе с NEWS.ru ещё одну причину практикующий психолог Екатерина Тихонова.

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Один супруг зарабатывает деньги, другой — поддерживает быт или занимается ребёнком. Если второй меняет что-то в своей жизни, то тогда остается свободная ниша. Не понятно, кто будет делать привычные дела вместо него. Это такая большая перестройка внутри семьи. К ней не все готовы. Бывает, что муж поддерживает жену в желании работать, но только на словах, а на деле же обижается. Конечно, из-за этого пропадает мотивация. Екатерина Тихонова практикующий психолог практикующий психолог

Человек не хочет двигаться вперёд, потому что на самом деле его всё устраивает, продолжает Екатерина Тихонова. Например, денег хочется больше, но и существующих доходов на жизнь хватает. Чтобы достигнуть большего, нужно приложить усилия. Не все готовы упорно работать. Многим приятнее наслаждаться жизнью и побольше отдыхать. Только критическая ситуация, например потеря работы или кормильца, станет реальным толчком для достижения целей.

Бывает, что мотивация не появляется, пока человек не сменит работу, сферу деятельности или график. Юлия Манн в беседе с NEWS.ru выделила ещё три фактора, влияющих на успех. Первый — насколько человеку интересно то, чем он занимается. Бывает, что работа скучная, слишком простая или без чётких сроков. Страсть к своему делу, определённо, выступает основным помощником при достижении любой цели. Второй — комфортный ли для работника существующий график. У каждого есть свои биологические часы. В одно время человек проактивен, а в другое — его мозг хочет спать, либо ещё не проснулся. Третий — отсутствие веры в себя и неправильные установки. Сложно трудиться и достигать результата, когда в голове только одна мысль: «всё равно не получится».

Сюда же можно отнести и перфекционизм. Человек боится начинать что-либо делать, потому что работа не будет идеальной. И ему сложно смирится с тем, что совершенства не существует. Юлия Манн эксперт по безопасности на транспорте, общественный деятель эксперт по безопасности на транспорте, общественный деятель

Как заставить себя действовать

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Для качественной мотивации, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников, нужно задать себе четыре важных вопроса:

Что будет, если я достигну этой цели? Что будет, если я не достигну задуманного? Чего не будет, если я получу, что хочу? Чего не будет, если я не получу желаемое?

Ответы на эти вопросы позволяют провести глубокий психологический анализ.

Тогда выясняются плюсы и минусы достижения и недостижения целей. Потому что зачастую человек только говорит, что он хочет что-то получить. На самом деле ему это особо не надо. Например, у текущего состояния есть вторичная выгода. Например, лишний вес позволяет женщине избегать внимания мужчин, которого она не хочет. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Проработав все внутренние конфликты, личность уже может концентрироваться на мотивации. Денисов-Мельников выделяет «мотивацию достижения» и «мотивацию избегания». В первом случае человек осознаёт блага и привилегии, которые получит, если цель будет достигнута. Во втором — каких проблем ему удастся избежать по достижению поставленной цели. Например, отсутствие лишнего веса снижает риск возникновения диабета и онкологии. Это значит, что человек дольше сможет оставаться здоровым.

Не все категории сотрудников имеют классическую мотивацию (карьерная лестница, бонусы, премии), уверена Манн. Есть такие, которым будет достаточно просто работать с лояльным отношением к своему делу, к примеру, почтальон, делопроизводитель, архивариус, библиотекарь, сообщила Манн. Поэтому важно определить то, что является показателем успеха для конкретной личности.