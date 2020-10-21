Москвичей предупредили о выпадении четверти месячной нормы осадков

Примерно четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 22–23 октября, следует из прогноза синоптиков.
Так, в преддверии выходных в столице будет облачно и дождливо.
За сутки 22 октября на Москву местами может выпасть 4–8 миллиметров дождя. Дождливая пятница принесёт такое количество осадков, — следует из прогноза,
передаёт«Москва 24».
Ранее NEWS.ru писал, что выходные в Москве будут тёплыми, в воскресенье, 25 октября, ожидается дождь. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.