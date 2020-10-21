Москвичей предупредили о выпадении четверти месячной нормы осадков

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Ситуация с коронавирусом в России станет управляемой после массовой вакцинации в течение 10–12 месяцев, сообщил глава Центра им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург

Надеемся, что в течение 10–12 месяцев, у нас в стране, во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакцинноуправляемой, — заявил он во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его...