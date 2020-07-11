Москвичей предупредили о температуре выше нормы и дождях 11 июля

https://static.news.ru/photo/cb5f52bc-c348-11ea-b521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В субботу, 11 июля, на территории Москвы ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в городе превысит норму, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на протяжении большей части дня регион будет оставаться под воздействием тёплого антициклона. Термометры будут показывать значения на три градуса выше нормы.

К вечеру на погоду в Москве окажет влияние Атлантический циклон. Из-за этого небо нахмурится и местами могут пройти незначительные дожди.

В Москве переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь, по северу области не исключена гроза. Температура воздуха в городе — 26-28 градусов, а в области — 24-29 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, порывистый, 4-9 метров в секунду, — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Ведущий сотрудник «Фобоса» подчеркнул, что в Москве сейчас «классная» погода. Как отметил Тишковец, горожане и гости столицы могут наслаждаться «настоящим малиновым летом».

Как ранее писал NEWS.ru, жаркая погода возвращается в столицу на эти выходные. В воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут до плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до 30 градусов.

12 июля, по прогнозам синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит до 20 градусов выше ноля, а днём — до плюс 30.