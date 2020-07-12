Москвичей предупредили о погоде с биотропным эффектом 12 июля

https://static.news.ru/photo/e1af0fe2-c3f4-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе, которая может продлиться до 14 июля. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Погода потенциально опасна. Гроза, — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 12:00 14 июля.

12 июля, по прогнозам синоптиков, местами пройдут дожди, грозы. Температура ночью днём составит до плюс 30 градусов выше ноля. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Такая погода называется погодой с биотропным эффектом - сочетающей условия внешней гипоксии с термическим дискомфортом (духота и перегрев). Гипертоникам, гипотоникам, метеозависимых людям рекомендовано избегать нагрузок, пребывания на солнце, пить до полутора литров жидкости за день. У людей с хроническими заболеваниями возможны головные боли, головокружение, боли в области сердца, скачки артериального давления. Ухудшение самочувствия может наблюдаться и у здоровых людей.

Самым холодным за всю историю наблюдений 12 июля в Москве было в 1905 году, воздух не прогрелся и до семи градусов тепла, а в 1936 году зарегистрирован температурный рекорд — 32,4 градуса, передаёт Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части РФ. По его словам, такая тенденция сохранится. Это происходит из-за накапливания парниковых газов. Глобальное потепление повлияло больше всего именно на Московский регион.