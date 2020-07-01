Москвичей предупредили о ливнях и грозах в четверг

https://static.news.ru/photo/5092d7fc-bc27-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кратковременные ливневые дожди с грозами ожидаются в столичном регионе 2 июля во второй половине дня, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, влияние на погоду в четверг оказывает атмосферный фронт с запада, откуда придёт ухудшение погодных условий.

Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят кратковременные ливневые дожди с грозами, — рассказал он.

Тишковец уточнил, что днём воздух прогреется до 25–27 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, усиливая порывы во время грозы. Атмосферное давление практические не изменится и составит 745 мм ртутного столба, что близко к норме.

Синоптик также отметил, что погода 2 июля будет на два градуса выше нормы этого летнего месяца. В Московской области прогнозируется не более 22–27 градусов тепла, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, синоптики спрогнозировали в конце июня — начале июля комфортную летнюю погоду в Москве. По их словам, в середине недели температура воздуха днём будет подниматься до 28–29 градусов. Осадки будут выпадать местами, а в выходные дожди пройдут по всей территории столицы. После этого температура несколько снизится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве регионов РФ на текущей неделе (с 29 июня по 5 июля) прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В полуденные часы выходить на улицу не рекомендуется. Он отметил, что особенно высок индекс ультрафиолета на юге, на границе с Абхазией, Грузией. По его словам, там этот показатель «зашкаливает на 10–11 условных единиц». Эксперт порекомендовал россиянам носить одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами.