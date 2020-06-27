Синоптики спрогнозировали комфортную летнюю погоду в Москве

https://static.news.ru/photo/13caa2ae-b9e4-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей ожидает комфортная летняя погода с дождями в конце текущей недели. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, 29 и 30 июня температура воздуха днём составит около 23 градусов, а в середине недели приблизится к 28-29 градусам. При этом несколько понизится атмосферное давление.

Существенных осадков в начале недели не ожидается. Во второй её половине дожди пройдут местами, а 4 июля осадки выпадут на всей территории столицы. При этом температура вновь понизится.

Вот такая вполне летняя, довольно комфортная погода ожидается на этой неделе, — сказала синоптик РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Центра погоды «Фобос» предсказали москвичам кратковременные ливни с грозами и градом.