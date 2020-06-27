Синоптики спрогнозировали комфортную летнюю погоду в Москве

Москвичей ожидает комфортная летняя погода с дождями в конце текущей недели. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, 29 и 30 июня температура воздуха днём составит около 23 градусов, а в середине недели приблизится к 28-29 градусам. При этом несколько понизится атмосферное давление.
Существенных осадков в начале недели не ожидается. Во второй её половине дожди пройдут местами, а 4 июля осадки выпадут на всей территории столицы. При этом температура вновь понизится.
Вот такая вполне летняя, довольно комфортная погода ожидается на этой неделе, —
сказаласиноптик РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Центра погоды «Фобос» предсказали москвичам кратковременные ливни с грозами и градом.
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