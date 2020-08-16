Москвичам рассказали о потеплении в воскресенье

https://static.news.ru/photo/86c7d1a6-df8b-11ea-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление и облачная погода ожидаются 16 августа в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье воздух в Москве прогреется до 20–22 градусов, а в области — до 18–23 градусов, местами пройдёт небольшой дождь.

То есть нас ждёт незначительный локальный дождь и потепление до климатической нормы августа, — пояснил он.

Тишковец добавил, что западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление ниже нормы — 743 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о возвращении летней погоды в центр европейской территории России. По его словам, теплеть начнёт уже с 16 августа.