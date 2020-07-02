Москвичам пообещали грозу и до 27 градусов тепла

https://static.news.ru/photo/6b54e720-bcee-11ea-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кратковременные ливни и грозы ожидаются в столице 3 июля во второй половине дня, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, москвичей ждёт облачная с прояснениями погода.

Температура максимальная в столице — 25–27, по области — 23–28 градусов, — рассказал он.

Синоптик добавил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозе с порывами. Атмосферное давление будет в норме и составит 747 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что экстремальная жара до 40 градусов, которая ожидается в нескольких регионах России, будет сопровождаться сильнейшими грозами. По её словам, в зоне дождей на три дня окажется большая часть Центрального федерального округа.

Как писал NEWS.ru, ряд регионов России в ближайшие десять дней окажется во власти аномально высокой температуры. Превышение нормы на 6 градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны. Столбики термометров поднимутся до 36–38 градусов тепла, местами даже будет фиксироваться 41 градус.