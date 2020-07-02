Россиян предупредили об опасных грозах в ближайшие дни

Экстремальная жара до 40 градусов, которая ожидается в нескольких регионах России, будет сопровождаться сильнейшими грозами. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По её словам, в зоне дождей на три дня окажется большая часть Центрального федерального округа. Дождь с градом и сильным ветром обещают югу Сибири и Приморскому краю. Штормовой ветер со скоростью до 30 м/сек грозит Хакасии, Туве и ряду районов Красноярского края,
Единственным регионом, где будет холодно, окажется Колыма. Там ожидаются ночные заморозки до минус 4 градусов, отметила Паршина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд регионов России в ближайшие десять дней окажется во власти аномально высоких температур. Превышение нормы на шесть градусов ожидается в Эвенкии, Черноземье и на юге страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров поднимутся до 36–38 градусов тепла, местами даже будет фиксироваться 41 градус.
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