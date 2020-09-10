Москвичам обещают 9-балльные пробки 10 сентября

https://static.news.ru/photo/2e420098-f376-11ea-b231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пробки от 7 до 9 баллов прогнозируются на дорогах Москвы вечером 10 сентября 2020 года, передаёт департамент транспорта мегаполиса.

Рабочая неделя в самом разгаре. Как мы и говорили, движение остаётся плотным. Сегодня на дорогах [Москвы] будет 7–9 баллов. Чтобы не стоять в пробках, рекомендуем пользоваться городским транспортом, — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Дептранс добавил, что по сравнению с 2019-м количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось на 180 тысяч, или на 6%. Кроме того, на 6% возросло число платных парковочных сессий в сутки.

Такси вызывают на 5% чаще — среднесуточных поездок стало больше на 36 тысяч. Зато на каршеринге снижение на 12% — на 19 тысяч поездок меньше, чем в прошлом году, — отметили в департаменте.

Накануне Дедовский путепровод ввели в эксплуатацию. 26 августа 2020 года по магистрали началось автомобильное движение. Дорогу построили по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьёва. По его словам, жители Дедовска ещё в 2016 году попросили решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Путепровод позволит обеспечить транспортное сообщение через железную дорогу с выездом на Волоколамское шоссе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое ДТП произошло в российской столице — столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца по адресу: Сущёвский Вал, 71.