Дорожники завершили строительство путепровода в подмосковном Дедовске

https://static.news.ru/photo/066a328c-e7ac-11ea-a6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Дедовский путепровод ввели в эксплуатацию. 26 августа 2020 года по магистрали началось автомобильное движение. Дорогу построили по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьёва. По его словам, жители Дедовска ещё в 2016 году попросили решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде.

Проехать из одной части города в другую было делом долгим, утомительным и небезопасным. Но теперь всё это в прошлом. Президентский проект «Безопасные и качественные дороги» позволил нам построить здесь удобный путепровод, — цитирует чиновника портал «Радио 1».

По его словам, работы не остановили даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), поэтому проект удалось завершить раньше срока.

Путепровод позволит обеспечить транспортное сообщение через железную дорогу с выездом на Волоколамское шоссе. Жители Дедовска получат возможность каждый день экономить в дороге от 30 минут до 1,5 часа, а из центра города до Волоколамского шоссе можно будет доехать всего за пять минут.

Я сам автомобилист, помню, как приходилось стоять по 20–30 минут на переезде. Работаю тренером, мне было очень обидно, что из-за постоянных пробок дети опаздывали на тренировки, — поделился мнением о путепроводе местный житель Владислав Бутаков.

Дедовский путепровод вошёл в транспортную развязку с кольцевым пересечением на одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожной. Участок дороги имеет протяжённость 2,2 км, сам путепровод в длину — 130 м. Объект оборудовали шумозащитными экранами, освещением и ливневой канализацией.

Движение организовано в две полосы. Расчётная скорость — 70 км/ч. Пропускную способность эксперты оценили в 14 тысяч машин в день. Проектом также предусмотрено благоустройство территории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство предоставило Росавтодору из резервного фонда свыше 6 млрд рублей на ремонт и модернизацию дорог в регионах. Согласно распоряжению, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, на эти средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (предоставлено 4,846 млрд рублей) и госпрограммы «Развитие транспортной системы до 2020 года» (предоставлено 1,2 млрд рублей) улучшат около 300 км трасс регионального, межмуниципального и местного значения.