В Москве на ТТК грузовик собрал в «гармошку» четыре машины

https://static.news.ru/photo/eab45b82-f32a-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП произошло в российской столице — столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца по адресу Сущёвский Вал, 71. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в своём Telegram-канале.

На улице Сущёвский Вал, 71 (внешняя сторона ТТК, средний ряд) столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что беременная женщина погибла в столкновении двух легковых автомобилей в Новокузнецком районе Кемеровской области. Будущей маме было 20 лет. В аварии также пострадали три человека, одного из них пришлось вырезать из машины.