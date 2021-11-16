Москва увеличила вдвое объёмы экспресс-тестирования на коронавирус

Открытие новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах Москвы позволило увеличить объёмы тестирования более чем в два раза. Сейчас в столице работает 71 пункт, где можно сделать экспресс-тест. Всего тестирование прошли около 200 тысяч москвичей, у 5% из них подтвердилась инфекция. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объёмы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более семи тысяч горожан <...> Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно, — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 можно заполнить прямо в пункте тестирования или заранее на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». После её заполнения сформируется QR-код заявки, который можно будет предъявить в центре экспресс-тестирования. По этому же QR-коду можно сразу получить результат теста.

Ранее сообщалось, что благодаря экспресс-тестированию в Москве выявили свыше двух с половиной тысяч заразившихся коронавирусом. Экспресс-тестирование проводится бесплатно. В случае положительного результата сразу же делается ПЦР-тест, за который также не нужно платить. Уже через один-два дня становится ясно, действительно ли гражданин заболел и ему необходимы лечение и самоизоляция.