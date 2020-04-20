Московским полицейским купят смартфоны за счёт мэрии

https://static.news.ru/photo/70289a62-82b0-11ea-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти столицы планируют закупить порядка десяти тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков горожан во время действия режима самоизоляции.

Полицейские получат недорогие модели на ОC Android стоимостью до 12 тысяч рублей. Закупка планируется у единственного поставщика, департамент информационных технологий столицы оценивает предложения. При этом департамент хочет, чтобы смартфоны были в наличии на складах продавца и он предоставил бы отсрочку платежа на три месяца, пишет «Коммерсант» со ссылкой на трёх инсайдеров, знакомых с ситуацией.

Вероятно, мэрия купит недорогие модели Samsung или Honor от Huawei с экранами диагональю от 5,5 дюймов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, москвичи редко нарушают условия самоизоляции, хотя и жалуются, что им хочется гулять. Об этом рассказали сотрудники Росгвардии, патрулирующие столицу.