В Росгвардии рассказали, как «коронавирусный патруль» проверяет QR-коды

Москвичи редко нарушают условия самоизоляции, хотя и жалуются, что им хочется гулять. Об этом рассказали сотрудники Росгвардии, патрулирующие столицу.
Как
«Коронавирусные» смены длятся по 12 часов. Росгвардейцы проверяют наличие QR-кодов и паспорта у прохожих. Все данные проверяются через базу и только после этого человека отпускают с советом: «В целях вашей безопасности и профилактики оставайтесь дома или до работы и домой». Если QR-кода с собой нет, росгвардейцы вызывают на место сотрудников полиции для оформления. При отсутствии индивидуальных кодов, никакие отговорки не спасают нарушителей от штрафа.
Самая частая отговорка при отсутствии пропуска: «Я забыл или не успел сделать», за это штраф 4 тысячи рублей, — цитирует агентство старшего сержанта полиции Станислава Куракина.
Чаще всего на нарушениях попадается молодёжь 18-35 лет, которым хочется активного отдыха. Куракин заметил, что за время карантина с детских площадок пропали даже алкоголики и бомжи.
Отмечается, что патрульных тестируют на вирус примерно раз в неделю, температуру измеряют каждый день.
Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия увеличит количество патрулей в Москве в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Силовики будут выяснять у граждан причины нарушения режима самоизоляции и проверять документы.
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