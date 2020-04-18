В Росгвардии рассказали, как «коронавирусный патруль» проверяет QR-коды

https://static.news.ru/photo/3c26103e-8173-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи редко нарушают условия самоизоляции, хотя и жалуются, что им хочется гулять. Об этом рассказали сотрудники Росгвардии, патрулирующие столицу.

Как сообщает «РИА Новости», корреспондент агентства отправился в патруль с росгвардейцами и выяснил, что москвичи редко нарушают карантин, старики и школьники во время эпидемии сидят дома, а молодежь продолжает играть в футбол на закрытых площадках.

«Коронавирусные» смены длятся по 12 часов. Росгвардейцы проверяют наличие QR-кодов и паспорта у прохожих. Все данные проверяются через базу и только после этого человека отпускают с советом: «В целях вашей безопасности и профилактики оставайтесь дома или до работы и домой». Если QR-кода с собой нет, росгвардейцы вызывают на место сотрудников полиции для оформления. При отсутствии индивидуальных кодов, никакие отговорки не спасают нарушителей от штрафа.

Самая частая отговорка при отсутствии пропуска: «Я забыл или не успел сделать», за это штраф 4 тысячи рублей, — цитирует агентство старшего сержанта полиции Станислава Куракина.

Чаще всего на нарушениях попадается молодёжь 18-35 лет, которым хочется активного отдыха. Куракин заметил, что за время карантина с детских площадок пропали даже алкоголики и бомжи.

Отмечается, что патрульных тестируют на вирус примерно раз в неделю, температуру измеряют каждый день.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия увеличит количество патрулей в Москве в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Силовики будут выяснять у граждан причины нарушения режима самоизоляции и проверять документы.