Московские власти продлили запрет на посещение храмов

https://static.news.ru/photo/6d77cc04-8321-11ea-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по коронавирусу при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле сообщила о продлении запрета на посещение храмов в Москве и области. Такое решение приняла главный санитарный врач по столице Елена Андреева.

Глава РПЦ благословил исполнение предписания властей, передаёт «Интерфакс». Богослужения в этот период будут проходить при участии клиров, а также необходимого числа волонтёров и сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Иван Охлобыстин со своими родственниками был замечен на пасхальной службе во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции. Как отмечалось, богослужение «для избранных» проходило в храме Софии Премудрости Божией. На него могли попасть только люди с пропусками. Артист подтвердил своё участие в службе и заверил, что получил специальный пропуск.

В самом храме информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении опровергают.