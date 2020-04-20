Московские власти продлили запрет на посещение храмов

Рабочая группа по коронавирусу при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле сообщила о продлении запрета на посещение храмов в Москве и области. Такое решение приняла главный санитарный врач по столице Елена Андреева.
Глава РПЦ благословил исполнение предписания властей,
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Иван Охлобыстин со своими родственниками был замечен на пасхальной службе во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции. Как отмечалось, богослужение «для избранных» проходило в храме Софии Премудрости Божией. На него могли попасть только люди с пропусками. Артист подтвердил своё участие в службе и заверил, что получил специальный пропуск.
В самом храме информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении опровергают.
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