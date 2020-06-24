Москалькова прокомментировала переговоры по возвращению Бута и Ярошенко

https://static.news.ru/photo/47f993de-b5eb-11ea-b065-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова (архивное фото) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговоры по вопросу возращения задержанных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой проходят в конфиденциальном режиме. В данный момент процесс ещё не завершён, заявила в разговоре с журналистами уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, омбудсмен постоянно находится в контакте с родными лётчика Ярошенко и его юридическими представителями. Москалькова уточнила, что собеседники попросили её не разглашать подробности, так как вопрос находится только на стадии решения.

Омбудсмен назвала решение ситуации с Бутом и Ярошенко «гуманитарной миссией» и выразила надежду на скорое завершение процесса. Кроме того, Москалькова рассказал о переговорах с Дуньей Миятович — комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека. Миятович, обсуждая с российским уполномоченным тему задержанных в США граждан, заметила, что Штаты не входят в её компетенцию. Однако она заявила, что поднимет в СЕ данный вопрос.

Возможный обмен Бута и Ярошенко на американца Пола Уилана, задержанного в РФ за шпионаж, Москалькова комментировать не стала.

Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос, — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Она также заявила, что в переговорах стороны будут обсуждать темы находящихся под давлением журналистов и проблему дискриминации русского языка в Прибалтике. Омбудсмен добавила, что надеется на поддержку международных органов и привлечение внимания общественности к указанным темам.

Лётчика Ярошенко осудили за попытку организовать транспортировку крупной партии кокаина в Либерии. Бута признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке.

Информированный источник сообщал, что власти РФ и США обсуждают варианты обмена американца на россиян. Для этого потребуется помилование преступников президентами двух стран.

Адвокат американца заявлял о возможности обмена его подзащитного на Бута и Ярошенко.

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу возможности обмена Уилана на Бута и Ярошенко.

Он заявил, что в Кремле данной проблемой не занимаются.