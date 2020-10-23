Мошенники взломали аккаунт известного российского журналиста

Директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов стал жертвой мошенников. Неизвестные взломали его Instagram-аккаунт и направили губернатору и бывшему мэру Екатеринбурга сообщения с признаниями в принадлежности к ЛГБТ.
Ранее, как писал NEWS.ru, специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что подобрал пароль от Twitter президента США Дональда Трампа с пятой попытки. По его словам, политик использовал в качестве пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! — «maga2020!».