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Мошенники взломали аккаунт известного российского журналиста

14:24, 23 октября 2020

Директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов стал жертвой мошенников. Неизвестные взломали его Instagram-аккаунт и направили губернатору и бывшему мэру Екатеринбурга сообщения с признаниями в принадлежности к ЛГБТ.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что подобрал пароль от Twitter президента США Дональда Трампа с пятой попытки. По его словам, политик использовал в качестве пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! — «maga2020!».

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