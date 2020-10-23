Мошенники взломали аккаунт известного российского журналиста

Заседание Государственного совета РФ, в ходе которого планируется обсудить вопросы школьного образования, пройдёт в декабре 2020 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

У нас на декабрь назначен Государственный совет именно по вопросам школьного образования, — сказал он во время заседания коллегии ведомства. Заседание коллегии посвящено улучшению подготовки и профессионального развития педагогических работников,...