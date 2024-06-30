Мошенники пытаются нажиться на поездке Канье Уэста в Москву Мошенники продают билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве

Фото: ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

Канье Уэст

Поездка американского рэпера Канье Уэста в Москву предоставила мошенникам новую возможность для обмана граждан. Так, на сайте популярного сервиса по размещению объявлений появились предложения о продаже билетов якобы на концерт музыканта в российской столице.

Авторы подобных объявлений утверждают, что выступление Уэста пройдет на стадионе «Лужники» 5 или 6 июля. Примечательно, что стоимость «билетов» разнится. Одни мошенники просят 3,5 тысячи рублей, другие — по меньшей мере 12 тысяч. Позднее объявления пропали с площадки.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст прилетел в Москву. По ее словам, рэпер заселился в один из отелей в центре российской столицы. Продюсер назвала Уэста «мегакрутым» и отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта в «Лужниках».

Позднее информационный центр стадиона опроверг слухи о возможном концерте Уэста в Москве, назвав их фейком. Представители «Лужников» отметили, что все подтвержденные мероприятия можно посмотреть на официальном сайте.

Также ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ответила, имеет ли Уэст шансы получить российское гражданство. Она не исключила такой вариант, однако при условии, что американец сам попросит инициировать процедуру.