Мошенники придумали схему с шантажом «троллящих» их россиян

Телефонные мошенники разработали схему шантажа россиян, не поддающихся на провокации и пытающихся «троллить» оппонентов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

По словам Лазаревой, хотя бы однажды со звонками мошенников сталкивались 90% работоспособного населения страны. При этом злоумышленники настолько «достали» людей, что те перестали поддаваться на провокации и намеренно «троллят» нечистых на руку оппонентов — в сети есть множество публикаций с подобными беседами.

Однако мошенники придумали, как обернуть «троллинг» в свою пользу. Они записывают весь диалог, после чего монтируют его нужным для себя образом и начинают с помощью таких записей шантажировать граждан. При этом запись оригинального диалога злоумышленники не останавливают, даже если понимают, что человек намеренно провоцирует их и сознательно подыгрывают, чтобы запись была максимально полной и насыщенной.

Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать её и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определённую сумму на указанный счёт, — рассказала Лазарева.

Если потенциальная жертва отказывается платить, злоумышленники угрожают отправить запись родственникам, работодателям, партнёрам и так далее. По словам эксперта, пока известно не очень много случаев подобного шантажа, но огласке ситуации не придают сами граждане, опасаясь возможных неприятностей.

При этом было зафиксировано несколько историй, в которых мошенникам с помощью смонтированных аудиозаписей действительно удавалось получать крупные суммы денег.

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