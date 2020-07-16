Мосгорсуд признал законным арест журналиста Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/df206170-c761-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд оставил под стражей бывшего журналиста Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказала судья Наталья Коновалова.

Судебное заседание по делу Сафронова проходило в закрытом режиме. Так, защита просила изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Иван Сафронов участвовал в судебном заседании лично из «аквариума» в зале суда. По словам адвоката Ивана Павлова, конвой планировал держать журналиста в наручниках всё заседание, однако судья посчитала необходимым снять их.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Иван Павлов, который намеренно остался снаружи и не стал участвовать в процессе, сообщил, что в деле нет абсолютно никаких документов причастности Сафронова. Позже стало известно, что в ходе заседания следователь все-таки предоставил один из документов. Ими оказались материалы оперативно-розыскной деятельности, которые были получены в ходе разработки Сафронова.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.