Мосгорсуд отменил арест $400 тысяч по делу Фургала

https://static.news.ru/photo/654d4fdc-4553-11eb-af64-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд отменил продление срока ареста $400 тысяч по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Эти средства принадлежали племяннице бывшей жены чиновника.

Постановлением Московского городского суда отменено постановление Басманного районного суда о наложении ареста на денежные средства в размере $400 тысяч, — цитирует ТАСС адвоката экс-губернатора Александра Старцева.

По его словам, дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

Фургал в суде неоднократно заявлял, что когда они были в браке с Ларисой Стародубовой (тётей Киреевой), то заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А после официального развода тем более неправильно арестовывать деньги дальней родственницы экс-супруги. Однако Киреева на допросе в СК не смогла объяснить, откуда у неё оказалась эта сумма.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. В течение нескольких месяцев люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Экс-губернатор из Хабаровска был этапирован в Москву, ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). Против него дали показания другие фигуранты дела. Однако экс-губернатор вину не признаёт и считает своё дело политически мотивированным.

Как писал NEWS.ru, дело Фургала на большой пресс-конференции прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что понимает разочарование людей задержанием политика. Но обвинения, предъявленные следствием, слишком серьёзные, чтобы рассуждать о человеческих взаимоотношениях.