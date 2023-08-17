Молодые семьи в России начали экономить на продуктах питания Росстат: молодые семьи сократили потребление продуктов питания на более чем 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2022 года молодые семьи сократили потребление продуктов питания на 8-22%, следует из исследования Росстата, которое публикует РБК. Эта категория населения стала единственной, где зафиксировали подобные показатели. Эксперты предположили, что существует несколько причин, по которым молодые семьи сократили потребление пищи — от экономии до роста спроса на готовые блюда.

Наиболее сильно молодежь сократила потребление молока, фруктов и масла. Также в список вошли хлеб, мясо и овощи. При этом расходы на продукты питания увеличились до 29,3%.

Многодетные семьи, напротив, увеличили закупки продуктов. Рост наблюдался также у неработающих пенсионеров и инвалидов. Положительную динамику заметили практически по всем категориям продуктов, за исключением фруктов, ягод, картофеля и молока.

Ранее Росстат выяснил, что стоимость популярного у россиян блюда — котлет и картофельного пюре, достигла максимума с июня 2022 года. Исходя из расчетов, чтобы приготовить обед, необходимо будет потратить не менее 254 рублей.

В рамках исследования эксперты учитывали вес ингредиентов на две порции — 400 г фарша, четыре картофелины, куриное яйцо, луковица, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелень и соль.