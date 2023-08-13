Стоимость популярного у россиян блюда достигла максимума с 2022 года РИА Новости: стоимость котлеты с пюре достигла 254,54 рубля

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Стоимость популярного у россиян блюда из котлет и картофельного пюре достигла максимума с июня 2022 года, сообщает РИА Новости, исходя из расчетов, основанных на данных Росстата. В июле средняя стоимость такого обеда составила 254,54 рубля.

Расчет производился с учетом того, что для приготовления двух порций котлет с пюре необходимо 400 г мясного фарша, четыре картофелины, куриное яйцо, луковица, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелень и соль. В середине прошлого года максимальная стоимость такого продуктового набора составляла 262,52 рубля.

Во второй половине 2022 года он постепенно дешевел, и к началу 2023-го его стоимость опустилась до 247,01 рубля. Затем комплект продуктов стал вновь дорожать.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предупредил, что цена на все импортные товары может повыситься на 30% до конца текущего года. Он предложил россиянам переходить на цикорий или краснодарский чай, которые будут более доступны, вместо кофе из-за роста стоимости на данный продукт. Шапкин отметил, что существует опасность сохранения тенденции и в следующем году.