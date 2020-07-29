В России стало примерно на 50 тысяч больше молодых людей, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. Специалисты связывают это с тем, что молодёжь уходит от культа потребления и традиционных видов заработка. О других причинах, по которым юные россияне отказываются от учёбы и работы, — в материале NEWS.ru.

В 2018 году доля молодёжи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, составляла 10,17%. В 2019-м этот показатель вырос до 10,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

По состоянию на январь 2018 года численность постоянного населения РФ в возрасте от 15 до 24 лет составляла 14 151 750 человек. Выходит, что тогда не работало примерно 1 439 232 человека из числа молодёжи. В 2019 году эти показатели составляли 14 061 411 и 1 490 509 человек соответственно. Следовательно, рост числа молодых людей, которые не учатся и не работают, составил 51 277 человек.

Россиян в возрасте от 15 до 24 лет принято называть поколением Z. Оно характеризуется отказом от модели жизни, в которой на первом месте стоит культ потребления — запрос на постоянное улучшение её качества и вещизм. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Сегодня молодые люди минимизируют своё потребление, чтобы меньше работать. Это своего рода бунт против предыдущего поколения. От образования некоторые молодые россияне тоже отказываются, так как считают, что оно не имеет большого значения. Ведь сегодня можно не тратить четыре года на университет, а окончить трёхмесячные курсы администраторства аккаунтов в Instagram, SMM-специалиста или таргетолога и зарабатывать деньги, которых будет достаточно для удовлетворения всех имеющихся потребностей. При такой форме заработка у молодёжи ещё остаётся больше времени на гаджеты. Это является большим плюсом для представителей поколения Z, которое характеризуется снижением уровня коммуникации. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Часть молодых людей в России отказывается от учёбы и работы в пользу блогерства, так как этот вид деятельности сегодня является достаточно популярным, отмечает специалист. При этом зачастую он не подразумевает общения с людьми воочию и позволяет представителям поколения Z минимизировать прямые контакты с окружающими.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Скептически к данным Росстата отнёсся председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий. Тем не менее в разговоре с NEWS.ru специалист отметил, что такая динамика действительно может быть связана с запросом молодёжи на заработок без официального трудоустройства.

Рост доли молодых людей, которые не учатся и не работают, я бы не называл большим. Однако сами показатели являются достаточно высокими. Дело может быть в статистическом просчёте. Но при этом стоит понимать, что сегодня действительно немало молодых людей зарабатывают деньги, официально не устраиваясь на работу. Многие трудятся на фрилансе. Также популярна работа аниматорами по объявлению — люди ходят по домам, например, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Павел Красноруцкий председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи»

При этом самая высокая доля молодёжи, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, зафиксирована в Чечне. Там этот показатель составил 36%. На втором месте расположился Дагестан (24,6%), а тройку регионов-антилидеров замкнула Республика Тыва (20,4%). В то же время наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге (4,8%), Липецкой области (5%) и Москве (5,2%). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Высокие показатели в Чечне и Дагестане могут быть связаны с тем, что в этих регионах сохранился традиционный уклад жизни — немало девушек выходят замуж и заводят детей в возрасте до 24 лет. В конечном итоге некоторые из них занимаются не учёбой и образованием, а домашними обязанностями, пояснил Денисов-Мельников. Кроме того, у жителей Северо-Кавказского федерального округа больше возможностей заниматься приусадебным хозяйством и обеспечивать себя пропитанием, не устраиваясь на работу.

Низкие показатели в Санкт-Петербурге и Москве специалист связал с высокой конкуренцией среди представителей сильного пола. Больше шансов обзавестись семьёй имеют молодые люди с источником дохода.