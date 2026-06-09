Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 07:00

Мой секрет летнего гарнира: нажористый, хрустящий и всего 110 калорий

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Две минуты нарезки, одна минута на заправку, и у тебя на столе салат, который я называю «хрустящая бомба». Все гениальное — просто.

Ингредиенты

Огурец — 300 г, морковь — 300 г, кунжут — 2 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., рисовый уксус — 2 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., мед — 0,5 ст. л., кунжутное масло — 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, перец и соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я тру морковь соломкой на специальной терке, солю ее и немного мну руками, чтобы она стала мягче. Тем временем режу огурцы тонкой соломкой и раскладываю на салфетку, чтобы ушла лишняя вода.

Заправка: смешиваю соевый соус, оба масла, уксус, мед, горчицу и давленый чеснок, взбиваю венчиком до однородности.

Сливаю сок с моркови, выкладываю ее вместе с огурцами в заправку, перемешиваю и пробую — если надо, добавляю соль. Посыпаю кунжутом, и все, я несу это на стол, пока овощи еще хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно, но без тяжести. Текстура — песня: огурцы хрустят, морковь дает сладость, а заправка обволакивает каждую полоску, не делая ее мокрой. Удивило, что без майонеза салат оказался даже сочнее и ароматнее. Хранится отлично в банке в холодильнике — на следующий день вкус только раскрывается. Берите на работу, не прогадаете.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
В МИД указали на важную деталь в атаках ВСУ по России
Более 230 человек пострадали за неделю от атак ВСУ
Депутат ответил, как сделать отдых детей из приграничья более безопасным
Минобороны: над российскими регионами сбили за ночь 140 беспилотников ВСУ
«Оставайтесь в укрытиях»: ВСУ устроили налет на крупный российский город
Маркетолог рассказал, как продлить срок службы окон
В одном из российских аэропортов ввели ограничения
Мужчина попал под фуру при попытке завести мотоцикл с толкача на МКАД
Вертолет американской ударной авиации рухнул вблизи Ормузского пролива
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до двух
Десятки военнослужащих ВСУ исчезли под Сумами
Для белых хакеров готовят новые правила в России
«Подходят взять автограф»: синхронист Мальцев о жизни после триумфа на ЧМ
Парикмахер ответил, улучшат ли витамины состояние кончиков волос
В России появятся новые вакцины против опухоли мозга
Психолог объяснила, из-за чего летом люди начинают нервничать и плохо спать
Россия откроет прямые рейсы в Малайзию
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 80 боевых гексакоптеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.