Мой секрет летнего гарнира: нажористый, хрустящий и всего 110 калорий

Две минуты нарезки, одна минута на заправку, и у тебя на столе салат, который я называю «хрустящая бомба». Все гениальное — просто.

Ингредиенты

Огурец — 300 г, морковь — 300 г, кунжут — 2 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., рисовый уксус — 2 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., мед — 0,5 ст. л., кунжутное масло — 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, перец и соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я тру морковь соломкой на специальной терке, солю ее и немного мну руками, чтобы она стала мягче. Тем временем режу огурцы тонкой соломкой и раскладываю на салфетку, чтобы ушла лишняя вода.

Заправка: смешиваю соевый соус, оба масла, уксус, мед, горчицу и давленый чеснок, взбиваю венчиком до однородности.

Сливаю сок с моркови, выкладываю ее вместе с огурцами в заправку, перемешиваю и пробую — если надо, добавляю соль. Посыпаю кунжутом, и все, я несу это на стол, пока овощи еще хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно, но без тяжести. Текстура — песня: огурцы хрустят, морковь дает сладость, а заправка обволакивает каждую полоску, не делая ее мокрой. Удивило, что без майонеза салат оказался даже сочнее и ароматнее. Хранится отлично в банке в холодильнике — на следующий день вкус только раскрывается. Берите на работу, не прогадаете.