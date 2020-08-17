Модель получила 4 года за нападение на депутата

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Фотомодель Ольгу Синтюрёву Пресненский суд Москвы приговорил к четырём годам лишения свободы за организацию нападения и кражу у депутата от ЛДПР Сергея Жигарёва.

В пресс-службе суда при этом отметили, что отбывать срок в колонию Синтюрёва отправится после того, как её дочери исполнится 14 лет.

Кроме того, исполнитель заказа модели и её сообщник Ибрагим Дудаев также получил четыре года тюрьмы, передаёт телеканал НТВ.

По оглашённому обвинительному заключению, Синтюрева и её сообщник Ибрагим Дудаев зашли в апартаменты Жигарева в ЖК «Звёзды Арбата» и забрали из сейфа 20 миллионов рублей и $35 тысяч. По словам прокурора, затем девушка выманила парламентария в безлюдное место и, убедившись, что при нём нет «официально зарегистрированного на его имя оружие», стала вместе с Дудаевым угрожать Жигареву и просить не обращаться в полицию. После этого сообщник Синтюрёвой избил Жигарева.

После того, как история вызвала интерес у журналистов и получила широкую огласку, в Сети появились скриншоты сообщений модели, которые она отправляла координатору. В переписке обсуждались время и гонорар за интимные услуги. После этого девушку заподозрили в проституции.

Как писал NEWS.ru, ранее модель Лисовскую приговорили к 3,5 года тюрьмы за порнографию.