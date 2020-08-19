Многодетным родителям объяснили условия выхода на досрочную пенсию

https://static.news.ru/photo/eec48602-e23b-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условия досрочного выхода на пенсию для многодетных родителей перечислил юрист Юрий Капштык. Об этом сообщило издание «Политэксперт».

Эксперт сообщил, что главным условием для рассмотрения досрочного выхода на пенсию является 15-летний социальный трудовой стаж. Кроме того, каждого ребёнка, которых должно быть не менее трёх, нужно воспитывать минимум до восьми лет. Это даёт возможность матери с тремя детьми выйти на пенсию в 57 лет, а не в 60, как положено.

За каждого ребёнка минус один год. Естественно, если четыре ребёнка — минус четыре года и так далее, — цитирует издание Капштыка.

Он добавил, что досрочно можно выйти на пенсию, если мать не многодетная, но её ребёнок инвалид или требует постоянного ухода. Кроме того, на льготы могут рассчитывать и усыновившие детей родители. И отдельно выделяется право на досрочную пенсию для женщин, живущих в районах Крайнего Севера или зонах с особыми условиями.

Статус «многодетный» может получить не только мать, но и отец. Тогда мужчина имеет право на досрочный выход на пенсию. Все эти нюансы будут решаться индивидуально.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство упростило малообеспеченным семьям получение детских пособий, сократив список документов, подтверждающих право на выплаты. В частности, с 1 ноября не нужно будет предоставлять сведения об алиментах. Эту информацию государственные органы будут получать сами через систему межведомственного электронного взаимодействия.