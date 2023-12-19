Многодетная семья из Германии получила убежище в Калужской области

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Многодетная семья Хардер из Германии сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей ювенальной полицией, сообщает пресс-служба МВД РФ. Супруги обратились в миграционное подразделение в России за предоставлением временного убежища, их обращение рассмотрели в кратчайшие сроки, после чего выдали свидетельства о предоставлении временного убежища в стране. Члены семьи намерены в дальнейшем получить российское гражданство.

Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей, — говорится в сообщении.

В октябре футболист украинского «Шахтера» 19-летний Александр Распутько не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», который проходил в Бельгии. Telegram-канал SHOT сообщил, что Распутько сбежал в Россию и запросил политическое убежище. По данным канала, футболист придерживается пророссийских взглядов и из-за этого у него случались конфликты с одноклубниками.

В конце ноября экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что попросил в России политического убежища. Он рассказал, что на родине был обвинен в антигосударственной деятельности из-за поддержки России, а сотрудники МВД уничтожили его документы, из-за чего ему пришлось бежать в РФ нелегальным путем.