Украинский футболист сбежал после матча в РФ: где он теперь будет играть Александр Распутько пропал после игры «Шахтера» с Бельгией

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». По данным СМИ и Telegram‑каналов, полузащитник мог уехать из Бельгии в Россию. Как отнеслась российская общественность к поступку Распутько и что сказали в пресс-службе «Шахтера» — в материале NEWS.ru.

Куда пропал украинский футболист Распутько после матча в Бельгии

13 октября украинские СМИ сообщили, что игрок украинского «Шахтера» Александр Распутько не вернулся на родину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», который проходил в Бельгии 4 октября. По данным источника, на который ссылаются издания, футболист прошел регистрацию на рейс до Варшавы вместе с командой, но потом пропал.

Как пишет Telegram-канал SHOT, Распутько сбежал в Россию и запросил политическое убежище. По его данным, футболист придерживается пророссийских взглядов и из-за этого у него случались конфликты с одноклубниками.

Одни СМИ пишут, что Распутько подписал новый контракт с ФК до игры. Как предполагают другие, он не смог договориться с «Шахтером». Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и игрок считал, что ему недоплачивают. Он получал 1000 евро в месяц.

Какой скандал произошел перед матчем «Антверпена» с «Шахтером»

Инспектором встречи должен был стать глава департамента судейства Российского футбольного союза, серб Милорад Мажич, но за день до игры УЕФА в срочном порядке его заменил. Случилось это из-за протестов «Шахтера» и Украинской ассоциации футбола (УАФ). Серба заменил голландец Ян Вегереф.

Отмечается, что Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, но по пути ему сообщили о перестановках в списке официальных лиц. Сама игра завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2. Встречу юношеских команд также выиграли «горняки», Распутько провел на поле все 90 минут.

Что известно о футболисте Распутько

Александр родился в Горловке, в Донецкой области. Ему 19 лет, и он является опорным полузащитником юношеской команды «Шахтера». За последние три сезона игрок провел за команду 13 матчей в Юношеской лиге УЕФА и не отметился ни одним результативным действием.

Также украинские СМИ сообщили, что родители Александра живут в Донецке и поддерживают Россию.

В какую команду может перейти Распутько

Журналист Владимир Зверов сообщил в своих соцсетях, что ФК «Звезда» был заинтересован в приобретении футболиста, так как в тренерский штаб российской команды входит чемпион Украины Геннадий Зубов.

Бывший футболист отреагировал на информацию о том, что защитник Александр Распутько может оказаться в «Звезде». «Я его в Петербурге не видел и с ним не общался. Пришел с тренировки — открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться — это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому на данный момент мне сказать нечего», — сказал Зубов «Чемпионату».

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько

Футбольный клуб «Звезда» также выступил с официальным заявлением по ситуации с украинским защитником команды Александром Распутько. Руководство петербургской команды не подтвердило информацию о переходе игрока.

«Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в „Звезде“ ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», — говорится в заявлении «Звезды».

Также футбольный клуб подтвердил информацию о том, что игрок запросил политическое убежище в России. «Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России», — заявили в клубе.

Что сказали в «Шахтере» о ситуации с Распутько

Пресс-служба украинского «Шахтера» прокомментировала исчезновение защитника команды. «Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с „Антверпеном“. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет», — заявили в «Шахтере».

Также пресс-служба футбольного клуба отреагировала на информацию о том, что защитник мог сбежать в Россию.

«Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что он вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды», — добавили в «Шахтере».

Что сказали в Госдуме о ситуации с Распутько

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что защитнику Александру Распутько окажут содействие, если информация о его побеге в Россию подтвердится.

«Думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен», — сказала Журова.

По ее мнению, вероятнее всего, спортсмен решился на этот шаг, заранее договорившись с российским клубом. Она напомнила, что в советские времена хоккеисты «убегали в Штаты», когда уже были подписаны контракты.

Фото: FC Shakhtar Doneck/Instagram/Global Look Press

«На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности», — заключила Журова.

Как отреагировали в соцсетях россияне на поступок Распутько

Пользователь портала Sports.ru Evgeny поддержал футболиста в его решении покинуть Украину и перебраться в Россию. «Парень родился в Горловке. Решил вернуться домой. Удачи ему», — написал юзер.

Пользователь Denis также положительно высказался о шаге украинского игрока. «И правильно сделал. Парень выбрал свободу и жизнь. Какие там перспективы?» — заявил он.

Юзер Kapitan_Kloss поделился мнением, по какой причине украинский защитник сбежал в Россию. «Распутько выбирает свободу», — заявил он.

Пользователь Рашпель793 предположил, что случится, если футболист прислушается к призывам «Шахтера». «Вернется, и его сразу на фронт. Зачем ему это нужно? Человек принял верное решение. То, что кинул клуб, правда, некрасиво, но, видать, выбора там особо и не было», — отметил юзер.

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