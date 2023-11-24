Латвийский экс-депутат попросил политического убежища в России Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов попросил политического убежища в России

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Руслан Панкратов

Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что попросил в России политического убежища. По его словам, которые приводит ТАСС, он уже подал соответствующие документы.

После побега из Латвии в Россию я в соответствии с установленным порядком прошел фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища, — поделился он.

Панкратов рассказал, что на родине был обвинен в антигосударственной деятельности из-за поддержки России, а сотрудники МВД уничтожили его документы, из-за чего ему пришлось бежать в РФ нелегальным путем. В итоге его задержали российские пограничники, объяснил он.

Ранее стало известно, что власти Литвы лишили гражданства 37-летнего жителя, который в конце августа текущего года украл у бывшей супруги девятимесячную дочь и сбежал с ней в Россию. Мужчина пересек границу на лодке. На территории России его задержали.

Литва потребовала у Москвы выдать мужчину, однако российская сторона отказалась, так как выяснилось, что он имеет гражданство РФ. При этом у властей республики не было соответствующих сведений. Этот факт Рига использовала как повод для лишения гражданства.