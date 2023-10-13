Пропавший украинский футболист попросил политубежища в России SHOT: украинский футболист Распутько сбежал в Россию и попросил политубежища

Фото: Piotr Kucza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игрок украинской футбольной команды «Шахтер» Александр Распутько сбежал в Россию и попросил политического убежища, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что спортсмен пропал после матча в Бельгии и не вернулся на Украину.

Как пишет канал, Распутько заключил новый пятилетний контракт с «Шахтером» всего за день до вылета в Бельгию. Сейчас он находится в РФ.

Ранее стало известно, что Распутько пропал после матча юношеской Лиги УЕФА с «Антверпеном». 19-летний спортсмен должен был вылететь на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось.

По информации Sport.ua, полузащитник прошел регистрацию на рейс до Варшавы вместе с командой, но после этого исчез. В результате поисков в аэропорту удалось найти лишь аккуратно сложенную форму игрока. Отмечалось, что игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Распутько является уроженцем Горловки (ДНР) и не поддерживает официальную позицию украинских властей, он постоянно конфликтовал с одноклубниками из-за политических разногласий, пишет портал. По его данным, спортсмен мог улететь в Россию через Стамбул. По другой версии издания, футболиста не устроили новые условия контракта с «Шахтером», и он сбежал.