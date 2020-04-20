Мишустину предложили приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило председателю правительства РФ на время приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам.
Таким образом, уточняется в письме за подписью гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, мигранты смогут получать пособия по безработице и другие выплаты, а также пользоваться иными льготами,
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин подписал 18 апреля указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в России в связи с пандемией коронавируса. Указ, в частности, продлевает до 15 июня сроки депортации иностранцев из РФ, а также срок действия истёкших виз и иных документов на проживание.
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