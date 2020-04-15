Путин подписал указ об урегулировании положения иностранцев в РФ

https://static.news.ru/photo/34111e5c-814b-11ea-850b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в России в связи с пандемией коронавируса. Указ, в частности, продлевает до 15 июня сроки депортации иностранцев из РФ, а также срок действия истёкших виз и иных документов на проживание.

С 15 марта по 15 июня работодатели и заказчики работ вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, — говорится также в тексте указа.

При этом оговаривается, что трудовых мигрантов можно привлекать к работе только в случае выполнения «установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Как писал NEWS.ru, общая численность мигрантов в России до последнего времени составляла около 10–12 млн, после начала пандемии коронавируса их количество сократилось до 7-8 млн. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов считает, что если не предпринять срочных мер, у гастарбайтеров закончатся деньги и рост преступности будет взрывным. Он считает, что нужно оперативно восстановить авиасообщение для тех, кто остался в России вынужденно, либо найти мигрантам трудовое применение. Он пояснил, что мигрантам из так называемой большой тройки — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — приходится сейчас хуже всего. Они разобщены, у них нет лидеров и помощи — даже мечети закрыты. Гуманитарную помощь власти регионов выделять им боятся из-за возможных протестов местных жителей.