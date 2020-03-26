https://static.news.ru/photo/c0055c8e-6e9f-11ea-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные предприятия зообизнеса попросили премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина не закрывать магазины с товарами для животных на время карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Авторы посланий указали на то, что сегодня социальное значение домашних животных возрастает, поскольку они помогают людям, которые вынуждены находиться дома, легче переносить связанные с этим сложности.

По их словам, корма и товары для животных не входят в категорию первой необходимости, однако они присутствуют в ассортименте далеко не всех продовольственных магазинов. Если у хозяев животных не будет возможности приобрести привычные корма, они будут вынуждены искать альтернативу им или переводить питомцев на питание со своего стола. Это может негативно отразиться на здоровье и жизни животных. Кроме того, закрытие зоомагазинов повлечёт дефицит ряда ветеринарных препаратов.

Предприниматели предложили последовать примеру Италии и временно признать зоомагазины продовольственными, чтобы они могли продолжать работу наряду с продуктовыми магазинами и аптеками во время карантина, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве порекомендовали пожилым людям отдать домашних собак на время пандемии и самоизоляции родственникам или знакомым. В ведомстве пояснили, что при выгуле животных возрастает риск заразиться коронавирусом.

По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек. В мире количество заразившихся превышает 424 тысячи человек. При этом выздоровели более 109 тысяч, скончались от болезни — 18,9 тысячи человек.