Мишустин заявил, что ситуация с нехваткой лекарств недопустима

https://static.news.ru/photo/2f72ac04-1cf9-11eb-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарственных препаратов в регионах.

По его словам, некоторые субъекты РФ столкнулись с тем, что список жизненно необходимых и важнейших лекарств существует, а ряд препаратов из него в аптеках отсутствует.

Такая ситуация недопустима, — подчеркнул он во время совещания с вице-премьерами.

Мишустин также сообщил, что правительство подготовило постановление о введении особенности регулирования стоимости жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего чтобы обеспечить гражданам как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам. При этом он уточнил, что имеются в виду наиболее востребованные препараты, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделило регионам 5,04 млрд рублей на обеспечение заболевших коронавирусом бесплатными лекарственными препаратами.