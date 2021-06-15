Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6fb73c6e-cdbe-11eb-b7b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в стране непростой и призвал сограждан прививаться. Он также напомнил, что процедура вакцинации бесплатная, сообщает ТАСС.

Премьер отметил, что инфекция «никуда не ушла», по-прежнему есть риск заразиться, о чём свидетельствует рост числа заболевших. Кроме того, нельзя быть уверенным, что болезнь пройдёт только в лёгкой форме.

Мы, пользуясь случаем, ещё раз всех призываем привиться для того, чтобы минимизировать последствия этой опасной инфекции, — цитирует агентство Мишустина.

Глава кабмина также попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о распространении COVID-19 в регионах Северного Кавказа и о ходе вакцинации.

За минувшие сутки в России выявлено около 14,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В ряде регионов власти начинают ужесточать связанные с пандемией ограничения. В частности, в Подмосковье запретили до 15 июля проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация является единственным способом защиты от коронавируса. По его мнению, прививаться необходимо любым доступным препаратом.