В России за сутки заразились коронавирусом более 14 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 5,2 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписаны 8597 пациентов. Всего количество вылечившихся к настоящему моменту превышает 4,8 млн человек.
За сутки скончались 379 человек, а всего жертвами коронавируса стали 127 180 жителей России.
Под наблюдением медиков
Лидерство по уровню заболеваемости сохраняют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самые низкие показатели в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области.
Ранее врач-инфекционист Александр Чепурнов спрогнозировал, что спад летней волны коронавируса и снижение числа инфицированных следует ожидать в течение месяца. Стимулировать снижение заболеваемости может вакцинация, поэтому он предложил ввести меры, активизирующие этот процесс.