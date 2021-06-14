В России за сутки заразились коронавирусом более 14 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/07f0ec28-cdba-11eb-b10a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 5,2 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписаны 8597 пациентов. Всего количество вылечившихся к настоящему моменту превышает 4,8 млн человек.

За сутки скончались 379 человек, а всего жертвами коронавируса стали 127 180 жителей России.

Под наблюдением медиков остаются 583 781 человек. В стране проведено более 143,3 млн тестов на коронавирус, из которых 253 тысячи — за последние сутки.

Лидерство по уровню заболеваемости сохраняют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самые низкие показатели в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области.

Ранее врач-инфекционист Александр Чепурнов спрогнозировал, что спад летней волны коронавируса и снижение числа инфицированных следует ожидать в течение месяца. Стимулировать снижение заболеваемости может вакцинация, поэтому он предложил ввести меры, активизирующие этот процесс.