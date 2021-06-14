Врач назвал срок спада летней волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/0b0caca6-cd8a-11eb-918e-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Спад летней волны коронавируса и снижение числа инфицированных следует ожидать в течение месяца. Такой прогноз сделал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, заболеваемость пойдёт на спад уже к концу июня.

Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето всё равно своё возьмёт. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно тёплая всё это время. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус совершенно отчётливо начинает плохо культивироваться, — приводит издание слова Чепурнова.

Стимулировать снижение заболеваемости может добровольная вакцинация, поэтому стоило бы ввести меры, активизирующие этот процесс. К примеру, разрешать какие-то определённые действия можно точно только при наличии вакцинации. За границу можно поехать со свежим тестом ПЦР.

Такими мерами надо дополнительно побуждать, их можно немало придумать, чтобы людям было проще провакцинироваться и регулярно ревакцинироваться, — уверен медик.

В прошлом году по состоянию на 15 июня уже был достигнут спад заболеваемости и продолжался он до середины сентября. В этом году произошло некое смещение волн заболеваемости и весенний подъём наступил в России в июне, хотя ожидался он в конце апреля.

Причём смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчётливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось, — отметил вирусолог.

Как сообщалось ранее, окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация. Крайне важно сделать прививку летом.