Мясников рассказал о защите в третью волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e97e25a-cd81-11eb-89ae-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защитить здоровье в третью волну коронавируса. Советами он поделился в своём Telegram-канале.

Главной мерой против смертоносной инфекции медик назвал вакцинацию любым доступным препаратом. В пользу необходимости прививки, считает Мясников, говорят возраст и хронические заболевания. Врач также указал, что перед вакцинацией не следует определять уровень антител.

По его мнению, необходимо начать прививаться переболевшим коронавирусом, к осени проводить повторную ревакцинацию и тех, кто сделал прививку зимой 2020 года и весной 2021 года. Мясников рекомендовал использовать капли в нос интерферон гамма, которые, как он считает, показывают хорошие результаты в профилактике коронавируса.

Актуальными остаются уже привычные профилактические меры: соблюдение социальной дистанции и ограничение пребывания в закрытых помещениях с большим количеством людей, добавил телеведущий.

Ранее стало известно, что «третья волна» COVID-19 — «не неожиданность, а давно просчитанная реальность». Об этом написал Александр Мясников. Он напомнил, что «неоднократно предупреждал о сроках её неизбежного прихода. И вот — продление выходных и другие противоковидные мероприятия».