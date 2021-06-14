Мясников рассказал о защите в третью волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защитить здоровье в третью волну коронавируса. Советами он поделился в своём Telegram-канале.
Главной мерой против смертоносной инфекции медик
По его мнению, необходимо начать прививаться переболевшим коронавирусом, к осени проводить повторную ревакцинацию и тех, кто сделал прививку зимой 2020 года и весной 2021 года. Мясников рекомендовал использовать капли в нос интерферон гамма, которые, как он считает, показывают хорошие результаты в профилактике коронавируса.
Актуальными остаются уже привычные профилактические меры: соблюдение социальной дистанции и ограничение пребывания в закрытых помещениях с большим количеством людей, добавил телеведущий.
Ранее стало известно, что «третья волна» COVID-19 — «не неожиданность, а давно просчитанная реальность». Об этом написал Александр Мясников. Он напомнил, что «неоднократно предупреждал о сроках её неизбежного прихода. И вот — продление выходных и другие противоковидные мероприятия».