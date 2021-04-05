Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/a5e13da4-96c2-11eb-b914-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: gov/vk.com

Предупреждения экспертов об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире нельзя игнорировать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая во вторник, 6 апреля, на заседании президиума координационного Совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, он заявил, что важно не допустить третьей волны COVID-19 в России.

Глава правительства обратил внимание на то, что во многих странах из-за третьей волны заболевания вновь введён локдаун. Так, Мишустин упомянул страны Америки, Европы и Азии, где растёт заболеваемость и фиксируются новые рекорды по числу заразившихся.

Эксперты предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария, — сказал премьер.

По словам Мишустина, необходимо принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, а для этого нужно оперативно реагировать на ситуацию и увеличивать темпы вакцинации. Глава кабмина подчеркнул, что люди должны заботиться о собственном здоровье и о том, как избежать тяжёлых последствий болезни. А прививка является лучшей возможностью для этого.

Ранее NEWS.ru писал, что РФ не торопится регистрировать препарат от коронавируса из КНР, так как отдаёт приоритет собственным вакцинам. В частности, по информации Bloomberg, вакцина от коронавирусной инфекции китайской компании CanSino Biologics пока не зарегистрирована в России, хотя это уже должно было произойти.