Мишустин подписал постановление о комиссии по русскому языку

https://static.news.ru/photo/9e00eff4-dbb9-11ea-a91e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

В правительстве России появится комиссия по русскому языку. Постановление о её создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Состав комиссии будет определён кабмином, а возглавит её министр просвещения Сергей Кравцов.

К числу основных задач комиссии относятся анализ действующих норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка и правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствование; обеспечение согласованных действий органов власти в реализации госполитики в сфере сохранения, развития и защиты русского языка; повышение уровня подготовки специалистов, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Для реализации этих задач комиссия будет разрабатывать требования к составлению словарей, содержащих нормы русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, порядок проведения их экспертиз, концепцию государственной языковой политики, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что писатель, литературный критик, кандидат филологических наук Алексей Михеев усомнился в целесообразности создания правительственной комиссии по русскому языку. По его мнению, новая структура ничего нового дать не может, поскольку есть множество регулярных органов, которые занимаются состоянием русского языка, есть академические учёные. Он отметил, что язык может меняться, но для контроля этого процесса не нужен правительственный надзор.