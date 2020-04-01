Вернувшиеся в РФ граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут вести журнал о своём состоянии на портале «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать своё нахождение дома, — заявил Мишустин.
По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы инфекция дальше не распространялась. Он подчеркнул, что важно «исключить новые случаи завозного коронавируса».
Мишустин рассказал, что Минкомсвязь внедряет систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. До прохождения паспортного контроля они должны будут заполнить соответствующую форму на сайте госуслуг. В ней необходимо указать фактический адрес своего проживания. О заполнении формы граждане будут проинформированы при регистрации на рейс или после прибытия в Россию по СМС.
Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, — заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что в случае несоблюдения карантина операторы связи будут передавать соответствующую информацию, в том числе в МВД,
NEWS.ru писал, что в России медики в сутки проводят 36 тысяч анализов на коронавирус. Мишустин рассказал, что в стране действуют 95 лабораторий Роспотребнадзора.
В настоящий момент в России зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 24 человека умерло, 190 выписаны из больниц. В Москве коронавирус диагностирован у 1880 человек, более 100 выписаны из больниц.
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