https://static.news.ru/photo/23a07480-73fb-11ea-b8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Вернувшиеся в РФ граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут вести журнал о своём состоянии на портале «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать своё нахождение дома, — заявил Мишустин.

По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы инфекция дальше не распространялась. Он подчеркнул, что важно «исключить новые случаи завозного коронавируса».

Мишустин рассказал, что Минкомсвязь внедряет систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. До прохождения паспортного контроля они должны будут заполнить соответствующую форму на сайте госуслуг. В ней необходимо указать фактический адрес своего проживания. О заполнении формы граждане будут проинформированы при регистрации на рейс или после прибытия в Россию по СМС.

Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что в случае несоблюдения карантина операторы связи будут передавать соответствующую информацию, в том числе в МВД, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что в России медики в сутки проводят 36 тысяч анализов на коронавирус. Мишустин рассказал, что в стране действуют 95 лабораторий Роспотребнадзора.

В настоящий момент в России зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 24 человека умерло, 190 выписаны из больниц. В Москве коронавирус диагностирован у 1880 человек, более 100 выписаны из больниц.